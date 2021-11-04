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Ракурс
Арахамия об исключении «слуги» Дмитрука - Он виляет, хочет в свободное плавание

Арахамия об исключении «слуги» Дмитрука — Он виляет, хочет в свободное плавание

4 ноя 2021, 18:11
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Давид Арахамия, глава фракции «Слуга народа», заявил, что на следующей неделе будет обсуждаться вопрос исключения из президентской фракции нардепа из Одессы Артема Дмитрука.

Об этом Арахамия рассказал 4 ноября в ходе брифинга для СМИ в Верховной Раде.

По словами главы монобольшинства, Дмитрук «виляет» от фракции.

Есть люди, которые идут против и просто говорят, что уже не во фракции, а есть люди, которые виляют. Вот он сейчас виляет. Когда-то да, а когда-то нет. Мне сложно определиться, — отметил «слуга».

Арахамия также указал, что те цвета, которые Дмитрук использует в своей медийной компании в Одессе, «точно не зеленого цвета». Лидер фракции «Слуга народа» посоветовал Дмитруку найти в себе смелость прийти к коллегам и сказать:

Парни, я решил идти в свое отдельное плавание.

Такой вариант развития событий Арахамия назвал нормальным поступком.


А просто надевать зеленую футболку, а потом делать все наоборот, мне кажется, это неправильное поведение, — подытожил глава фракции СН.

Источник: Ракурс


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