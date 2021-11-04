Гео Лерос рассказал, о чем сожалеет в Раде

https://racurs.ua/n162617-geo-leros-rasskazal-o-chem-sojaleet-v-rade.html

Ракурс

Нардеп Гео Лерос, который после ухода из фракции «Слуга народа» во время пленарного заседания Верховной Рады 4 ноября, показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, рассказал, за что он испытывает угрызения совести. Журналисты поинтересовались у Лероса и других нардепов, за что их мучает совесть.

За помощь в предвыборной кампании Владимиру Зеленскому и «Слуге народа», — заявил Лерос.

Представители СМИ уточнили у нардепа, чувствует ли он угрызения совести только поэтому, на что парламентарий утвердительно ответил:

Да.



Напомним, Лерос сегодня снова оказался в эпицентре скандала в Раде. Спикер парламента Руслан Стефанчук приказал выключить ему микрофон, поскольку экс-слуга назвал Зеленского «главным предателем». После этого Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец.