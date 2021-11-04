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Ракурс
Гео Лерос рассказал, о чем сожалеет в Раде

Гео Лерос рассказал, о чем сожалеет в Раде

4 ноя 2021, 17:33
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Нардеп Гео Лерос, который после ухода из фракции «Слуга народа» во время пленарного заседания Верховной Рады 4 ноября, показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, рассказал, за что он испытывает угрызения совести. Журналисты поинтересовались у Лероса и других нардепов, за что их мучает совесть.

За помощь в предвыборной кампании Владимиру Зеленскому и «Слуге народа», — заявил Лерос.

Представители СМИ уточнили у нардепа, чувствует ли он угрызения совести только поэтому, на что парламентарий утвердительно ответил:

Да.


Напомним, Лерос сегодня снова оказался в эпицентре скандала в Раде. Спикер парламента Руслан Стефанчук приказал выключить ему микрофон, поскольку экс-слуга назвал Зеленского «главным предателем». После этого Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец.

Источник: Ракурс


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