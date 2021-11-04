Гео Лерос розповів, про що шкодує у Раді

https://racurs.ua/ua/n162617-geo-leros-rozpoviv-pro-scho-shkoduie-u-radi.html

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Нардеп Гео Лерос, який після вигнання зі «Слуги народу» під час пленарного засідання Верховної Ради 4 листопада, показав середній палець президенту Володимиру Зеленському, розповів, за що він відчуває докори сумління. Журналісти поцікавилися у Лероса та низки інших нардепів, за що їх мучить совість.

За допомогу у передвиборчій кампанії Володимиру Зеленському і «Слузі народу», — заявив Лерос.

Представники ЗМІ уточнили в нардепа, чи він відчуває докори сумління лише через це, на що парламентар ствердно відповів:

Так.



Нагадаємо, Лерос сьогодні знову опинився в епіцентрі скандалу у Раді. Спікер парламенту Руслан Стефанчук наказав вимкнути йому мікрофон, оскільки екс-«слуга» назвав Зеленського «головним зрадником». Після цього Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець.