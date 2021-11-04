Вовків везли до Непалу під виглядом лайок. Фото: Київська митниця

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Трьох живих вовків намагалися вивезти до Непалу контрабандисти.

Зухвалу спробу вивезення за кордон через аеропорт «Бориспіль» диких тварин викрили столичні митники. За документами, з України вивозили не трьох сіроманців, а три собаки породи сибірська лайка, які не представляють високої племінної цінності, загальною вартістю 15 тис. грн. Про це 4 жовтня Київська митниця повідомила у Facebook.

Однак під час огляду вантажу митники виявили розбіжності з заявленими даними, оскільки так звані «собаки» подавали зовсім не характерні для них звуки — не скулили, а вили. Та й за зовнішнім виглядом вони не були схожі на лайок. Правильну ідентифікацію тварин зробили експерти.

На порушників митних правил складуть протокол. Вовків відправили на відповідальне зберігання у «Фельдман екопарк» в Харківській області.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації та документів на право переміщення вовків, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин, ветеринарного свідоцтва — відправник не мав, — зазначили на митниці.

Нагадаємо, 12 липня Верховна Рада посилила відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Ухвалений закон передбачає внесення змін до законодавства щодо імплементації положень міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу.