“Слуги” пожалілися на докори сумління через епоху бідності

https://racurs.ua/ua/n162615-slugy-pojalilysya-na-dokory-sumlinnya-cherez-epohu-bidnosti.html

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Представники фракції «Слуга народу», відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах Верховної Ради щодо докорів сумління, згадали про невиконану обіцянку про закінчення епохи бідності.

Мене мучить совість, мабуть, за те, що ми ще не зупинили епоху бідності. Кожен депутат повинен про це думати і це точно повинно мучити його щодня, — заявив у відповідь представник монобільшості Олександр Качура.

Разом з тим, його колега по президентській фракції Данило Гетманцев визнав наявність помилок у рішеннях влади.

Було декілька помилок, які ми виправили. Але, на жаль, я не зміг їх попередити під час ухвалення тих чи інших законодавчих актів, — вказав «слуга».



Нагадаємо, «Кінець епохи бідності. 21 квітня 2019» — одне із головних гасел виборчої кампанії тоді ще шоумена Володимира Зеленського перед другим туром президентських виборів.