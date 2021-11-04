«Слуги» пожаловались на угрызения совести из-за эпохи бедности

https://racurs.ua/n162615-slugi-pojalovalis-na-ugryzeniya-sovesti-iz-za-epohi-bednosti.html

Ракурс

Представители фракции «Слуга народа», отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады по поводу угрызений совести, вспомнили невыполненное обещания об окончании эпохи бедности.

Меня мучает совесть, вероятно, за то, что мы еще не остановили эпоху бедности. Каждый депутат должен об этом думать и это точно должно мучить его каждый день, — заявил в ответ представитель монобольшинства Александр Качура.

Вместе с тем его коллега по президентской фракции Даниил Гетманцев признал наличие ошибок в решениях власти.

Было несколько ошибок, которые мы исправили. Но, к сожалению, я не смог предупредить их при принятии тех или иных законодательных актов, — указал «слуга».



Напомним, «Конец эпохи бедности. 21 апреля 2019» — один из главных лозунгов избирательной кампании тогда еще шоумена Владимира Зеленского перед вторым туром президентских выборов.