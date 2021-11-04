Эффективность камер на дорогах оценили в Нацполиции

Камеры. Фото: istock

https://racurs.ua/n162614-effektivnost-kamer-na-dorogah-ocenili-v-policii.html

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Камеры фиксации нарушений ПДД помогли уменьшить количество Дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на 65%.

За время работы системы автофиксации было составлено 3 млн постановлений, что принесло госбюджету 0,5 млрд грн. Об этом рассказал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий во время форума «Украина 30. Безопасная община».

По его словам, сейчас в Украине есть 236 камер, а к концу года их количество увеличится до 270.

Я хочу подчеркнуть, что принцип работы системы автоматической фиксации — не карательный, а превентивный. Именно поэтому МВД внедрило открытый метод установки камер автоматической фиксации, в отличие от многих стран, где такие камеры устанавливают скрыто, — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы сообщали, что нарушения ПДД будут фиксировать новые камеры, которые 3 сентября заработают на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской, и Черниговской областей. Новые приборы появятся также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст.