Киев обвинил Тбилиси в пытках Саакашвили

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Ракурс

Состояние здоровья бывшего президента Грузии и украинского политика Михаила Саакашвили, продолжающего голодовку в Руставской тюрьме, ухудшается.

Он потерял 10% своего веса на 35-й день голодовки. Опасная ситуация может возникнуть в любой момент, — заявил врач Саакашвили Николоз Кипшидзе после посещения экс-президента в тюрьме.

Тесты состояния здоровья Саакашвили ухудшились по сравнению с состоявшимся неделю консилиумом. Он жалуется на учащенное сердцебиение. Врач сообщил, что следующий консилиум состоится в пятницу.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает власти Грузии обеспечить Сакашвили надлежащей медицинской помощью. Грузинский политик написал ей письмо из тюрьмы.

Денисова обвинила власти Грузии в «пытках из-за неоказания надлежащей медицинской помощи. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Мать Саакашвили Гиюли Аласания обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в переправке ее сына в Украину.

Аласания заявила, что ее сын ничего не совершил и она в этом убеждена. Также она добавила, что хотела бы привлечь в суд международное сообщество, если он будет проходить в Грузии.

Впрочем, президент Грузии Саломе Зурабишвили снова заявила, что отказывается использовать полномочия, которые она имеет, и помиловать Саакашвили.

Нет и никогда, — сказала Зурабишвили.

Тем временем в Тбилиси началась акция протеста в знак солидарности с Саакашвили. Приверженцы экс-президента собирались во вторник, пришли они и сегодня к стенам Руставской тюрьмы с требованием его освобождения.

Наш протест на этом месте будет продолжаться круглосуточно, — заявил один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение Леван Хабеишвили.

Выступавшие на акции оппозиционеры потребовали немедленного перевода Саакашвили в городскую клинику.

3 ноября президент Грузии Зурабишвили на специальном брифинге снова повторила, что не помилует бывшего главу государства.

Напомним, что Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября его задержали в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Руставе и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он пересечет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения сфальсифицированными.