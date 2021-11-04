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Ракурс
Руку Москвы увидели США в протестах антивакцинаторов в Киеве

Руку Москвы увидели США в протестах антивакцинаторов в Киеве

4 ноя 2021, 16:45
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Марш антивакцинаторов, состоявшийся в Киеве 3 ноября, посольство США в Украине связало с российской дезинформационной кампанией против вакцинации от коронавирусной инфекции COVID. В Вашингтоне считают, что подобные акции были проплачены из частных источников в России.

Об этом стало известно на брифинге спикера посольства США Дэниела Лэнгенкемпа. Дипломат добавил, что идентичный киевскому протест антивакцинаторов состоялся и в Кишиневе. Подобные сообщения также распространяет Кремль в странах Балтии.

Согласно достоверной информации, месседжи, которые распространяет эта группа, включая и другие месседжи, очень совпадают с нарративами российской дезинформации, в частности, с заявлением, что украинцы и россияне — «это один народ». Участники протеста утверждали, что получали денежную поддержку из частных источников в России, — отметил Ленгенкемп.

Он подчеркнул, что США твердо верят в свободу слова и свободу мирных собраний.


Но в то же время по этой группе мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что из себя представляет эта группа протестующих, — подытожил представитель американского посольства.

Напомним, 3 ноября в Украине прошли протесты антивакцинаторов.

Источник: Ракурс


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