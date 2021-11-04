Руку Москви побачили США у протестах антивакцинаторів в Києві

Руку Москви побачили США у протестах антивакцинаторів у Києві

https://racurs.ua/ua/n162612-ruku-moskvy-pobachyly-ssha-u-protestah-antyvakcynatoriv-u-kyievi.html

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Марш антивакцинаторів, який відбувся у Києві 3 листопада, посольство США в Україні пов’язало з наслідками російської дезінформаційної кампанії проти вакцинації від коронавірусної інфекції COVID. У Вашингтоні вважають, що такі акції були проплачені з приватних джерел в Росії.

Про це стало відомо під час брифінгу спікера посольства США Деніела Ленгенкемпа. Дипломат додав, що ідентичний київському протест антивакцинаторів відбувся й у Кишиневі. Подібні повідомлення Кремль також розповсюджує в країнах Балтії.

Згідно достовірної інформації, меседжі, які поширює ця група, включаючи й інші меседжі, дуже збігаються з наративами російської дезінформації, зокрема з заявою, що українці і росіяни — «це один народ». Учасники протесту стверджували, що отримували грошову підтримку з приватних джерел в Росії, — зазначив Ленгенкемп.

Він наголосив, що США твердо вірить у свободу слова і свободу мирних зібрань.

Але в той же час щодо цієї групи ми переконані, що вони не керуються інтересами України і українського народу. Ми сподіваємося, що українці добре розберуться, що з себе представляє ця група протестувальників, — підсумував представник американського посольства.

Нагадаємо, 3 листопада в Україні пройшли протести антивакцинаторів.