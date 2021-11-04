Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: oir.mobi

Хмарність та короткочасні дощі — погода в Україні на 5 листопада (КАРТА)

4 лис 2021, 16:44
999

Погода в Україні 5 листопада буде дощовою, а небо затягнуть хмари.

Похмура погода продовжить переважати у більшості областей. Температура повітря вночі коливатиметься від 5° до 13° тепла, а вдень прогнозується 8−17° із позначкою плюс. Заморозків найближчої доби не очікується. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря в Європі 5 листопада, дані: Gismeteo

Опади у Європі 5 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Києві 5 листопада буде дощовою, але теплою. Вночі температуру повітря прогнозують 12−13° тепла, а вдень повітря очікується 15−17° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−10 м/с.

Погода в Києві 5 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Харкові завтра буде з легкою хмарністю, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть до 9−12° тепла, а вдень температура повітря очікується до 12−16° із позначкою плюс. Швидкість вітру прогнозують 4−12 м/с.

Погода в Харкові 5 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі в останній робочий день тижня буде сонячною та теплою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−14° тепла, а вдень обіцяють 13−16° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−11 м/с.

Погода в Одесі 5 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові в п’ятницю прогнозується з короткочасними дощами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 5−13° тепла, а вдень обіцяють 8−11° вище нуля. Вітер прогнозують зі швидкістю 2−8 м/с.

Погода у Львові 5 листопада, дані: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 5 листопада прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітна обстановка на 5 листопада. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погоду в Україні 4 листопада обіцяли похмуру, з поривами вітру. Очікувалося, що вдень температура повітря становитиме 10−15° тепла.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів