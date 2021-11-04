Погода в Украине. Фото: oir.mobi

https://racurs.ua/n162611-oblachnost-i-kratkovremennye-dojdi-pogoda-v-ukraine-na-5-noyabrya-karta.html

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Погода в Украине 5 ноября будет дождливой, а небо затянут тучи.

Пасмурная погода продолжит преобладать в большинстве областей. Температура воздуха ночью будет колебаться от 5° до 13° тепла, а днем прогнозируется 8−17° с отметкой плюс. Заморозков в ближайшие сутки не ожидается. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 5 ноября будет дождливой, но теплой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 12−13° тепла, а днем ожидается 15−17° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−10 м/с.

Погода в Харькове завтра будет с легкой облачностью, но без осадков. Столбики термометров ночью покажут до 9−12° тепла, а днем температура воздуха ожидается до 12−16° с отметкой плюс. Скорость ветра прогнозируют 4−12 м/с.

Погода в Одессе в последний рабочий день недели будет солнечной и теплой. Столбики термометров ночью покажут 13−14° тепла, а днем обещают 13−16° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 5−11 м/с.

Погода во Львове в пятницу прогнозируется с кратковременными дождями. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 5−13° тепла, а днем обещают 8−11° выше нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 ноября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погоду в Украине 4 ноября обещали пасмурную, с порывами ветра. Ожидалось, что днем температура воздуха составит 10−15° тепла.