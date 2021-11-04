Саакашвілі втратив 10% ваги, Київ звинуватив Тбілісі у його катуванні, фото - 24 канал

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Стан здоров’я колишнього президента Грузії та українського політика Міхайла Саакашвілі, який продовжує голодування у Руставській в’язниці, погіршується.

Він втратив 10% своєї ваги на 35-й день голодування. Небезпечна ситуація може виникнути будь-якої миті, — заявив лікар Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе після відвідування екс-президента у в’язниці.

Тести стану здоров’я Саакашвілі погіршилися порівняно з минулим консиліумом, що відбувся тиждень тому. Він скаржиться на прискорене серцебиття. Лікар повідомив, що наступний консиліум відбудеться у п’ятницю.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає владу Грузії забезпечити Сакашвілі належною медичною допомогою. Грузинський політик написав їй листа з в’язниці.

Денісова звинуватила владу Грузії у «катуванні через ненадання належної медичної допомоги. Пр це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук.

Матір Саакашвілі Гіюлі Аласанія звернулася до президента України Володимира Зеленського з проханням про допомогу у переправленні її сина в Україну.

Аласанія заявила, що її син нічого не скоїв і вона в цьому переконана. Також вона додала, що хотіла б залучити до суду міжнародну спільноту, якщо він буде відбуватись у Грузіі.

Утім, президент Грузії Саломе Зурабішвілі знову заявила, що відмовляється використовувати повноваження, які вона має, і помилувати Саакашвілі.

Ні й ніколи, — заявила Зурабішвілі.

Тим часом у Тбілісі почалася акція протесту на знак солідарності із Саакашвілі. Прихильники екс-президента збиралися у вівторок, прийшшли й сьогодні до стін Руставської в’язниці з вимогою його звільнення.

Наш протест на цьому місці триватиме цілодобово, — заявив один із лідерів опозиційної партії «Єдиний національний рух Леван Хабеішвілі.

Опозиціонери, які виступали на акції, зажадали негайного переведення Саакашвілі до міської клініки.

3 листопада президент Грузії Саломе Зурабішвілі на спеціальному брифінгу знову повторила, що не помилує колишнього главу держави.

Нагадаємо, що Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його затримали у Тбілісі. Наразі Саакашвілі перебуває у в’язниці в місті Руставі і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його одразу, щойно він перетне кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення сфальшованими.