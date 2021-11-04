Порушення ПДР. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n162614-efektyvnist-kamer-na-dorogah-ocinyly-v-policiyi.html

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Камери фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) допомогли зменшити кількість Дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на 65%.

За час роботи системи автофіксації було складено 3 млн постанов, що принесло держбюджету 0,5 млрд грн. Про це розповів перший заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошицький під час форуму «Україна 30. Безпечна громада».

За його словами, наразі в Україні є 236 камер, а до кінця року їхня кількість збільшиться до 270.

Я хочу наголосити, що принцип роботи системи автоматичної фіксації — не каральний, а превентивний. Саме тому МВС впровадило відкритий метод встановлення камер автоматичної фіксації, на відміну від багатьох країн, де такі камери встановлюють приховано, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що порушення ПДР фіксуватимуть нові камери, які 3 вересня запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей. Нові прилади з’являться також у містах — Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст.