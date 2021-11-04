Волков везли в Непал под видом собак. Фото: Киевская таможня

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Трех живых волков пытались вывезти в Непал контрабандисты.

Дерзкую попытку вывоза за границу через аэропорт «Борисполь» диких животных разоблачили столичные таможенники. По документам, из Украины вывозили не трех волков, а три собаки породы сибирская лайка, не представляющие высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс. грн. Об этом 4 октября Киевская таможня сообщила в Facebook.

Однако при осмотре груза таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые «собаки» подавали совсем не характерные для них звуки — не скулили, а выли. Да и по внешнему виду они не были похожи на лаек. Правильную идентификацию животных сделали эксперты.

На нарушителей таможенных правил составят протокол. Волков отправили на ответственное хранение в «Фельдман Экопарк» в Харьковской области.

На момент прохождения таможенного контроля надлежащим образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве вступления животных, ветеринарного свидетельства — отправитель не имел, — отметили на таможне.

Напомним, 12 июля Верховная Рада ужесточила ответственность за жестокое обращение с животными. Принятый закон предусматривает внесение изменений в законодательство относительно имплементации положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира.