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Ракурс
Арахамія про виключення “слуги” Дмитрука - Він виляє, хоче у вільне плавання

Арахамія про виключення «слуги» Дмитрука — Він виляє, хоче у вільне плавання

4 лис 2021, 18:11
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Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу», заявив, що наступного тижня монобільшість обговорить питання виключення зі свого складу нардепа з Одеси Артема Дмитрука.

Про це Арахамія розповів 4 листопада під час брифінгу для ЗМІ у Верховній Раді.

За словами глави президентської фракції, Дмитрук «виляє" від монобільшості.

Є люди, котрі йдуть проти та просто кажуть, що вже не у фракції, а є люди, які виляють. Ось він зараз виляє. Колись так, а колись ні. Мені складно визначитися, — зазначив «слуга».

Арахамія також вказав, що ті кольори, які Дмитрук використовує у своїй медійній компанії в Одесі, «точно не зеленого кольору». Лідер фракції «Слуга народу» порадив Дмитрукові знайти в собі сміливість прийти до колег і сказати:

Хлопці, я вирішив іти у своє окреме плавання.

Такий варіант розвитку подій Арахамія назвав нормальним вчинком.


А просто одягати зелену футболку, а потім робити все навпаки, мені здається, це неправильна поведінка, — підсумував голова фракції СН.

Джерело: Ракурс


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