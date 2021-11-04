Нові відставки в уряді анонсувала “Слуга народу” — підуть ще двоє

Нові відставки в уряді анонсувала «Слуга народу» — підуть ще двоєhttps://racurs.ua/ua/n162619-novi-vidstavky-v-uryadi-anonsuvala-sluga-narodu-pidut-sche-dvoie.htmlРакурс
Нові відставки в уряді Дениса Шмигаля анонсував очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, незабаром монобільшість може замінити ще двох міністрів.
Про це Арахамія розповів 4 листопада на брифінгу для ЗМІ в кулуарах Верховної Ради.
Дві (відставки — ред.), — зазначив парламентарій, відповідаючи на запитання, чи плануються інші кадрові ротації в Кабміні.
Разом з тим глава монобільшості відмовився називати прізвища урядовців, яким влада зараз шукає заміну.
Ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться — ред.) до останнього моменту, — заявив нардеп.
На уточнююче запитання, коли парламент може ухвалити нові кадрові рішення, Арахамія відповів:
Через півроку.
Нагадаємо, Верховна Рада 4 листопада призначила віце-прем'єром і міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Також Олексій Резніков отримав посаду глави Міноборони, Павло Рябікін — глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а Юлія Свириденко очолила Міністерство економіки України.
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