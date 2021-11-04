Нові відставки в уряді анонсувала “Слуга народу” — підуть ще двоє

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Нові відставки в уряді Дениса Шмигаля анонсував очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. За його словами, незабаром монобільшість може замінити ще двох міністрів.

Про це Арахамія розповів 4 листопада на брифінгу для ЗМІ в кулуарах Верховної Ради.

Дві (відставки — ред.), — зазначив парламентарій, відповідаючи на запитання, чи плануються інші кадрові ротації в Кабміні.

Разом з тим глава монобільшості відмовився називати прізвища урядовців, яким влада зараз шукає заміну.

Ви ж знаєте добру традицію, що я вам не скажу (про кого саме йдеться — ред.) до останнього моменту, — заявив нардеп.

На уточнююче запитання, коли парламент може ухвалити нові кадрові рішення, Арахамія відповів:

Через півроку.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 листопада призначила віце-прем'єром і міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. Також Олексій Резніков отримав посаду глави Міноборони, Павло Рябікін — глави Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, а Юлія Свириденко очолила Міністерство економіки України.

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