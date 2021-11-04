Рекордний скарб золотих монет знайшли у Британії

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Ракурс

Рекордну кількість золотих монет виявив археолог-аматор у британському Норфолку. Найбільший в історії скарб англосаксів налічує 131 золоту монету, датовану початком VII століття.

Більшість монет виявив аматор за допомогою металошукача у полі в Норфолку. Власник землі, на якій було знайдено золото, вирішив не розкривати свого імені, тому походження монет описується як «Західний Норфолк», пише Daily Mail.

Ще 10 монет знайшов інший археолог-аматор й поліцейський Девід Кокл, який не повідомив про своє відкриття і спробував продати скарб за 15 тис. фунтів стерлінгів. Згодом 54-річного чоловіка засудили до 16 місяців ув’язнення. На жаль, дві монети, які він розкопав, знайти не вдалося, оскільки вони вже були продані.

Монети лежали у чотирьох ємкостях. Більшість з них карбувалися у королівстві Меровінгів (територія сучасної Франції), але є й карбовані у Візантійській імперії. Також є й раніше не відомі дослідникам екземпляри та монети, відомості про які залишилися у книзі XVII століття. Серед скарбів також виявили золотий злиток, штампований кулон та два шматки золота.

Фахівець з нумізматики Адріан Марсден зі Служби історичного довкілля Норфолка зазначив, що всі монети карбувалися на континенті, «оскільки тоді ми не мали власних золотих монет». За словами дослідників, ці артефакти оцінювалися за вагою, а не за номіналом.

Нагадаємо, попередній найбільший скарб англосаксонських монет (101 монета) було знайдено у 1828 році в Крондейлі в Гемпширі.

Джерело: Daily Mail