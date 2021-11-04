Снігопади та мороз вдарили по Іспанії і Португалії

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Перші снігопади та мороз вдарили по Іспанії та Португалії. За даними метеорологів, значне зниження температури на початку листопада свідчить про прихід зимової погоди.

Холодний фронт прийшов у регіон із півночі. Похолодання торкнеться північного заходу та півночі Іспанії (зокрема, Кастилії, Леону, Астурії та Кантабрії, а також Наварри та Каталонії) та Балеарських островів.

Водночас у Португалії біля східного кордону з Іспанією в середу вранці пройшов сильний снігопад. У районах Каштелу-Бранку та Гуарда стали непрохідними дороги. Метеорологи попереджають про ожеледицю. Температура повітря в кількох іспанських муніципалітетах опустилася нижче за 5 °C.

Окрім цього, рясні дощі змінять сніг у високих точках Піренеїв та гірському хребті Кантабрії. У районах Сьєрра-Невади та системи Пенібетико переважатимуть сильні вітри.