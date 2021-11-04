Аваков про Зеленського і відставку - Я вмію говорити «ні»

https://racurs.ua/ua/n162624-avakov-pro-zelenskogo-i-vidstavku-ya-vmiu-govoryty-ni.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, назвав причину своєї відставки. Він заявив про дискомфорт та незгоду з керівництвом держави, зокрема президентом Володимиром Зеленським.

Ми сіли і переговорили з президентом — дуже відверто. Я сказав йому: «Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша — така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатися знаходити інші рішення, — розповів екс-міністр в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Авакова, під час роботи із Зеленським він побачив, що у ситуації, котра склалася, його «компетентність» виявилася не потрібною.

Зеленський мене запросив, як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. Я пропрацював два з гаком роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити «ні», і це не всім подобається. Я говорю «так не можна», і це не всім подобається. До мене міг звернутися президент і сказати: «Яка ваша точка зору»? Я кажу: «Це повна нісенітниця, так робити не можна». Це може не всім подобатися, — додав він.

Також Аваков розкритикував виконавчу владу й вказав, що за рахунок монобільшості вся влада у державі зосереджена в Офісі президента.

Немає ніякого балансу — це гігантська проблема, — підсумував екс-очільник МВС.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку. На його місце призначили Дениса Монастирського.