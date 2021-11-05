Замашки мессии – Банковая ответила на обвинение Авакова. Фото: EPA

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Офис президента отреагировал на громкие заявления бывшего главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Высказывания экс-министра назвали спекуляциями. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, которое оказалось в распоряжении «BBC News Украина».

Я бы все это называл традиционным синдромом отставки. Когда после ухода с должности люди начинают вести себя так, будто страна в их лице теряет гениального администратора, — заявил Подоляк.

Советник главы ОП уверен, что большинство экс-чиновников, произносящих такие критические заявления, «не способны самостоятельно пройти выборы и получить приличный уровень электоральной поддержки».

Когда лишаются должности, в них сразу просыпаются замашки мессии, и они обращаются к людям так, будто те без них не смогут, — добавил Подоляк.

По его словам, у Авакова есть абсолютное право давать любые оценки, однако у бывшего министра «была возможность продемонстрировать другой формат работы».

Подоляк напомнил, как 15 октября СНБО вынужден был извиняться за то, что ошибочно вносил людей в список «воров в законе». Документы этих людей, как заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов, готовили именно в МВД.

Также в Офисе президента напомнили о резонансных делах, которые так и не привели к наказанию виновных, и многочисленные акции протеста из-за деятельности МВД.

Комментируя слова Авакова, о том, что команде Владимира Зеленского не хватает баланса, Подоляк заявил, что страна «не может себе позволить искать балансы с олигархами или политиками, которые не способны проводить реформы».

Напомним, экс-глава МВД Арсен Аваков дал интервью, в котором обвинил команду Зеленского в непрофессионализме, а некоторые ее действия назвал «феноменальным идиотизмом». Он заявил, что властям не хватает баланса, а все управление государством связано с Офисом президента. Кроме того, Аваков дал понять, что планирует возвращаться в большую политику с новым проектом.

Источник: «BBC News Украина»