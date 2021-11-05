Болезнь Альцгеймера в мозге развивается «прыжками», фото: Plus-one.ru

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Болезнь Альцгеймера не возникает внезапно и сразу на полную силу — сначала она развивается медленно и незаметно, из какого-то небольшого очага, откуда заболевание распространяется на другие зоны мозга.

Ведущей версией о течении болезни является так называемая «цепная теория», которая утверждает, что болезнь, начавшись в одной точке, распространяется с нее в соседние районы нервной ткани, а впоследствии и в соседние с ними. Но новое исследование ученых из Кембриджского института указывает, что заболевание развивается совсем по другому. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Оказалось, что вместо того, чтобы начать с одной точки мозга и инициировать «цепную реакцию», болезнь Альцгеймера рано достигает разных областей мозга. То, насколько быстро болезнь убивает клетки в этих регионах из-за продуцирования токсичных белковых кластеров, ограничивает скорость прогрессирования болезни в целом.

То есть болезнь «перепрыгивает» с одного места мозга на другое так, что зона мозга между очагами остается до определенного времени вполне здоровой. Причем такие скачки не обязательно происходят быстро, новый очаг болезни может возникнуть и спустя пять лет.

В то же время это не означает, что сами ячейки постепенно не расползаются в сторону. Однако нейроны, вероятно, достаточно хорошо сдерживают болезнь по крайней мере на ранних этапах, так что ей приходится «прыгать» с места на место.

Нейроны на удивление хорошо останавливают образование очагов заболевания, но нам нужно найти способы сделать их еще более эффективными, если мы хотим разработать эффективное лечение, — подчеркивают исследователи.

То есть для того, чтобы затормозить нейродегенеративный процесс, нужно сосредоточиться не на том, чтобы не давать ему расползаться от ячейки, сколько на том, чтобы не давать ему «прыгать», подчеркивают исследователи. Однако ученым еще предстоит установить, как именно происходят эти «скачки».