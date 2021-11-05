Хвороба Альцгеймера у мозку розвивається «стрибками», фото: Plus-one.ru

https://racurs.ua/ua/n162661-hvoroba-alcgeymera-u-mozku-rozvyvaietsya-inakshe-nij-vvajalosya-ucheni.html

Ракурс

Хвороба Альцгеймера не виникає раптово і відразу на повну силу — спочатку вона розвивається повільно і непомітно, з якогось невеликого вогнища, звідки захворювання поширюється на інші зони мозку.

Провідною версією про перебіг хвороби є так звана «ланцюгова теорія», яка стверджує, що хвороба, розпочавшись в одній точці, поширюється з неї в сусідні райони нервової тканини, а згодом і в сусідні з ними. Проте нове дослідження учених з Кембриджського університету показує, що хвороба розвивається зовсім інакше. Про це повідомляє прес-служба вишу.

Виявилося, що замість того, щоб почати з однієї точки мозку та ініціювати «ланцюгову реакцію», хвороба Альцгеймера рано досягає різних областей мозку. Те, наскільки швидко хвороба вбиває клітини в цих регіонах через продукування токсичних білкових кластерів, обмежує швидкість прогресування хвороби загалом.

Тобто хвороба «перестрибує" з одного місця мозку на інше так, що зона мозку між осередками залишається до певного часу цілком здоровою. Причому такі стрибки не обов’язково відбуваються швидко, новий осередок хвороби може виникнути і через п’ять років.

Водночас це не означає, що самі осередки поступово не розповзаються убік. Проте нейрони, ймовірно, досить добре стримують хворобу принаймні на ранніх етапах, тож їй доводиться «стрибати» з місця на місце.

Нейрони на диво добре зупиняють утворення осередків захворювання, але нам потрібно знайти способи зробити їх ще ефективнішими, якщо ми хочемо розробити ефективне лікування, — наголошують дослідники.

Тобто для того, щоб загальмувати нейродегенеративний процес, потрібно зосередитися не так на тому, щоб не давати йому розповзатися від осередку, скільки на тому, щоб не давати йому «стрибати», наголошують дослідники. Проте ученим ще потрібно встановити, як саме відбуваються ці «стрибки».