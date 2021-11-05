Закон об олигархах подписал Зеленский — когда он заработает, фото - УП

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Закон об олигархах 5 ноября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня документ поступил ему на подпись из Верховной Рады уже с визой спикера парламента Руслана Стефанука.

Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» устанавливает критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Теперь олигархов внесут в отдельный реестр. Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться гражданин, одновременно отвечающий по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Декларацию о контактах с олигархами или их представителями будут подавать все должностные лица, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

После публикации документа начинается отсчет шестимесячного срока для полноценного введения его норм в действие.