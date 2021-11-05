Закон про олігархів підписав Зеленський — коли він запрацюєhttps://racurs.ua/ua/n162660-zakon-pro-oligarhiv-pidpysav-zelenskyy-koly-vin-zapracuie.htmlРакурс
Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні він надійшов йому на підпис із Верховної Ради вже з візою спікера парламента Руслана Стефанука.
Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.
Тепер олігархів внесуть в окремий реєстр. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:
- бере участь у політичному житті;
- має значний вплив на засоби масової інформації;
- є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
- підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Декларацію про контакти з олігархами або їхніми представниками подаватимуть всі посадові особи, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.
Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.