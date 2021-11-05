Закон про олігархів підписав Зеленський - коли він запрацює, фото - УП

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Ракурс

Закон про олігархів 5 листопада підписав президент України Володимир Зеленський.

Сьогодні він надійшов йому на підпис із Верховної Ради вже з візою спікера парламента Руслана Стефанука.

Закон № 1780-ІХ «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» встановлює критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів і посадових осіб з олігархами або їхніми представниками.

Тепер олігархів внесуть в окремий реєстр. Особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб'єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Декларацію про контакти з олігархами або їхніми представниками подаватимуть всі посадові особи, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

Після публікації документа починається відлік шестимісячного терміну для повноцінного введення його норм у дію.