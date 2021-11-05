Игорь Павловский вышел из СИЗО, фото: Ростислав Кравец

https://racurs.ua/n162667-generala-frontovika-pavlovskogo-vypustili-iz-sizo-sobrali-18-mln-grn-zaloga.html

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Генерал Игорь Павловский, бывший заместитель министра обороны, который является фигурантом дела о продаже в ВСУ некачественной военной техники, был выпущен из СИЗО.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

За Павловского внесли 18 млн грн залога. Из этой суммы:

2 млн 100 тыс. грн собрали через акцию в соцсетях;

15 млн. 900 тыс. грн дала семья пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Порошенко, в сборе средств приняли участие более 6 тыс. человек.

Я поражен таким неравнодушием, — подчеркнул он. — Это и есть настоящее гражданское общество. Как два года назад мы с вами защитили киборга генерала Марченко (генерал-майора Дмитрия Марченко, за освобождение которого из СИЗО в конце 2019 года активисты собрали миллион гривен — ред.), так сейчас освободим и Павловского.

Порошенко заявил, что за задержанием Павловского стоит действующий президент Владимир Зеленский.

Потому что именно он заказал это мотивированное политическое дело. Наверное, Зеленский целил в своих политических оппонентов, но подобные его действия подрывают обороноспособность государства, — добавил Порошенко.



Павловский был арестован в августе 2021 года. Тогда суд назначил ему залог на сумму около 500 млн грн. Впоследствии сумма залога была уменьшена до 18 млн грн.