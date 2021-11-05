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Водійське посвідчення тепере можна отримати через «Укрпошту», фото: МВС

Як отримати водійське посвідчення без черг, розповіли у МВС

5 лис 2021, 19:57
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Посвідчення водія в Україні тепер можна отримати через «Укрпошту».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Для цього потрібно:

  • авторизуватися в «Електронному кабінеті водія»;
  • обрати на цьому ресурсі у випадаючому меню блоку «Електронні послуги» пункт «Електронні послуги»;
  • обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натиснути «Замовити»;
  • перевірити правильність введених контактних даних та вибрати в блоці «Обрати причину» один із запропонованих варіантів;
  • після цього заповнити усі обов’язкові поля, прикріпити скан-копію чинної медичної довідки одним файлом у форматі pdf, а також поставити підпис за допомогою мишки, затиснувши праву кнопку;
  • надати згоду на обробку персональних даних;
  • обрати як спосіб доставки пункт «Доставка Укрпоштою»;
  • для підписання документу обов’язкова наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
  • натиснути «Підписати» та оплатити послугу;
  • особисто отримати документ у відділенні «Укрпошти».

Зазначається, що жителям сіл для отримання документа навіть не потрібно буде залишати свої домівки — посвідчення водія доставить кур'єр.


Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу, — наголошують в МВС.

Джерело: Ракурс


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