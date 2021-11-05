Водійське посвідчення тепере можна отримати через «Укрпошту», фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n162669-yak-otrymaty-vodiyske-posvidchennya-bez-cherg-rozpovily-u-mvs.html

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Посвідчення водія в Україні тепер можна отримати через «Укрпошту».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Для цього потрібно:

авторизуватися в «Електронному кабінеті водія»;

обрати на цьому ресурсі у випадаючому меню блоку «Електронні послуги» пункт «Електронні послуги»;

обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натиснути «Замовити»;

перевірити правильність введених контактних даних та вибрати в блоці «Обрати причину» один із запропонованих варіантів;

після цього заповнити усі обов’язкові поля, прикріпити скан-копію чинної медичної довідки одним файлом у форматі pdf, а також поставити підпис за допомогою мишки, затиснувши праву кнопку;

надати згоду на обробку персональних даних;

обрати як спосіб доставки пункт «Доставка Укрпоштою»;

для підписання документу обов’язкова наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

натиснути «Підписати» та оплатити послугу;

особисто отримати документ у відділенні «Укрпошти».

Зазначається, що жителям сіл для отримання документа навіть не потрібно буде залишати свої домівки — посвідчення водія доставить кур'єр.