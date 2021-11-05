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Водійське посвідчення тепере можна отримати через «Укрпошту», фото: МВС
Як отримати водійське посвідчення без черг, розповіли у МВСhttps://racurs.ua/ua/n162669-yak-otrymaty-vodiyske-posvidchennya-bez-cherg-rozpovily-u-mvs.htmlРакурс
Посвідчення водія в Україні тепер можна отримати через «Укрпошту».
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Для цього потрібно:
- авторизуватися в «Електронному кабінеті водія»;
- обрати на цьому ресурсі у випадаючому меню блоку «Електронні послуги» пункт «Електронні послуги»;
- обрати послугу «Відновлення та обмін посвідчення водія» та натиснути «Замовити»;
- перевірити правильність введених контактних даних та вибрати в блоці «Обрати причину» один із запропонованих варіантів;
- після цього заповнити усі обов’язкові поля, прикріпити скан-копію чинної медичної довідки одним файлом у форматі pdf, а також поставити підпис за допомогою мишки, затиснувши праву кнопку;
- надати згоду на обробку персональних даних;
- обрати як спосіб доставки пункт «Доставка Укрпоштою»;
- для підписання документу обов’язкова наявність кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
- натиснути «Підписати» та оплатити послугу;
- особисто отримати документ у відділенні «Укрпошти».
Зазначається, що жителям сіл для отримання документа навіть не потрібно буде залишати свої домівки — посвідчення водія доставить кур'єр.
Жодних черг, переживань підхопити вірус, планування часу, — наголошують в МВС.
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