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Ракурс
В Україні холоднішатиме

Невеликий дощ та туман — погода в Україні на 6 листопада (КАРТА)

5 лис 2021, 21:44
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Погода в Україні 6 листопада зазнаватиме впливу надходження холодних мас повітря і поступового зниження температури.

Проте, водночас відбуватиметься і підвищення атмосферного тиску, тож опадів ставатиме менше, а прояснень більше. Про це повідомляє Gismeteo.

Загалом в Україні, крім південних регіонів, очікується невеликий дощ (в Карпатах — з мокрим снігом). Вночі та вранці у південних та південно-східних областях можливий туман.

Температура повітря в Європі о 14:00 6 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Києві буде хмарною, вночі очікується дощ, вдень — без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +6…+8°, вдень — піднімуться +10…+12°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 6 листопада, дані: Gismeteo

Погода у Львові передбачає мінливу хмарність без опадів. Температура повітря вночі становитиме +3…+5°, вдень — +8…+10°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 6 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Одесі передбачає мінливу хмарність, в першій половині дня можливий невеликий дощ. Термометри вночі покажуть +9…+11°, вдень — +14…+16°. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 6 листопада, дані: Gismeteo

Погода в Харкові 6 листопада буде з мінливою хмарністю. Вночі опади не очікуються, вдень — невеликий дощ. Синоптики прогнозують температуру повітря +6…+8° вночі та +14…+16° вдень. Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 6 листопада, дані: Gismeteo


Геомагнітний стан у Києві 6 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.

Геомагнітна обстановка. Інфографіка: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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