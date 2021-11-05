Приводят ли видеоигры к насилию в реальной жизни, установили ученые

Ученые не обнаружили связи между насильственными видеоиграми и насилием в реальной жизни, фото: Event.ru

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СМИ и широкая общественность часто связывают насильственные видеоигры с насилием в реальной жизни. Дискуссия на эту тему в целом обостряется после массовых публичных расстрелов, многие связывают эти трагические инциденты с влиянием жестоких видеоигр.

Ученые из Лондонского университета, проанализировав данные из США, исследовали, влияет ли выпуск новых видеоигр с насилием на агрессивное поведение детей. Исследование сосредоточило внимание на мальчиках от восьми до 18 лет — группе, которая чаще всего играет в видеоигры с насилием. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Ученые изучили влияние жестоких видеоигр на два вида насилия:

агрессию против других людей;

разрушение вещей/имущества.

Исследователи использовали эконометрические методы, позволяющие выявить вероятные причинно-следственные эффекты таких видеоигр на насилие, а не только ассоциации.

В результате не было обнаружено доказательств того, что после выхода новой жестокой видеоигры увеличивается уровень насилия в отношении других людей. Однако родители сообщали, что дети чаще разрушают вещи после игры в видеоигры с насилием.

В совокупности эти результаты говорят о том, что жестокие видеоигры могут возбуждать детей, но это возбуждение не выливается в насилие против других людей — именно этот вид насилия нас больше всего волнует, — отмечают исследователи.

По мнению ученых, такие результаты можно объяснить тем, что дети играют в видеоигры обычно дома, где возможности для участия в насилии ниже.

Поэтому политика, вводящая ограничения на продажу видеоигр несовершеннолетним, вряд ли снизит уровень насилия, — подчеркивают исследователи.

Источник: EurekAlert