Порошенко рассказал, планирует ли баллотироваться на новых президентских выборахhttps://racurs.ua/n162677-poroshenko-rasskazal-planiruet-li-ballotirovatsya-na-sleduuschih-prezidentskih-vyborah.htmlРакурс
Петр Порошенко, пятый президент Украины, пока не принял решение об участии в следующих выборах главы государства.
По его мнению, решать этот вопрос должен украинский народ. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина 24».
Это будет зависеть не от меня, а от людей. И вот когда люди решат, тогда я приму решение. Сейчас я такое решение не принял, — подчеркнул он.
По словам Порошенко, должность президента является «кризисом карьерного роста».
Ты уже был всем, — подчеркнул он. — Моя мотивация — не должности. Моя мотивация — сохранить и развить те реформы, ту скорость, которую набрала Украина в движении в НАТО и ЕС. Сегодня, к сожалению, власти ударили по тормозам.
Порошенко также отметил, что ему «очень приятны» результаты недавних социологических опросов, демонстрирующих значительное уменьшение разницы между ним и действующим президентом Владимиром Зеленским.
В то же время, он отметил, что следует смотреть не на цифры рейтингов, а на то, что они показывают.
Конечно, очень приятно, когда расстояние между мной и Зеленским сократилось чрезвычайно с 75/25 до менее 10%. И это радует амбиции и другое, но главная цель не в этом, — отметил Порошенко. — Главная цель, что народ уже сбросил розовые очки и ту надежду, которую они лелеяли в 2019 году, связанную с Зеленским, — полностью сменилась разочарованием.