Петр Порошенко, фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/n162677-poroshenko-rasskazal-planiruet-li-ballotirovatsya-na-sleduuschih-prezidentskih-vyborah.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, пока не принял решение об участии в следующих выборах главы государства.

По его мнению, решать этот вопрос должен украинский народ. Об этом Порошенко заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Это будет зависеть не от меня, а от людей. И вот когда люди решат, тогда я приму решение. Сейчас я такое решение не принял, — подчеркнул он.

По словам Порошенко, должность президента является «кризисом карьерного роста».

Ты уже был всем, — подчеркнул он. — Моя мотивация — не должности. Моя мотивация — сохранить и развить те реформы, ту скорость, которую набрала Украина в движении в НАТО и ЕС. Сегодня, к сожалению, власти ударили по тормозам.

Порошенко также отметил, что ему «очень приятны» результаты недавних социологических опросов, демонстрирующих значительное уменьшение разницы между ним и действующим президентом Владимиром Зеленским.

В то же время, он отметил, что следует смотреть не на цифры рейтингов, а на то, что они показывают.