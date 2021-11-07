Таблетки. Фото: istock

https://racurs.ua/n162710-pfizer-sozdal-tabletki-ot-koronavirusa-rezultaty-issledovaniy.html

Ракурс

Таблетки от коронавируса создала компания Pfizer — новый препарат снижает риск госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции у людей из группы высокого риска на 89%.

Результаты исследований компания опубликовала на своем сайте.

Лекарство содержит вещество с названием PF-07321332, которое ингибирует вирусную протеазу, так что коронавирус больше не может собирать капсид. Также таблетки содержат ритонавир — антиретровирусный препарат, который используют для лечения ВИЧ-инфекции. Ритонавир замедляет метаболизм PF-07321332 в организме и таким образом продляет его действие.

Препарат испытали на 774 пациентах с подтвержденным коронавирусом. Лечение начали в течение трех дней с момента появления симптомов. Все пациенты относились к группе риска, их разделили на две группы — «Паксловид» получали 389 человек, а плацебо дали группе из 385 человек.

В течение последующих 28 дней из группы участников, лечившейся препаратом, госпитализировали всего три человека (0,8%), а из группы, получавшей плацебо, в больницу попали 27 человек (7%). При это среди тех, кто лечился «Паксловидом» не было смертей, а в группе плацебо умерло 7 человек. В целом прием «Паксловида» снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса на 89%.

Компания Pfizer планирует подготовить все необходимые документы для одобрения препарата как можно скорее, а в ближайшие месяцы начать его широкое производство.

Напомним, ранее мы сообщали, что таблетки от коронавируса разрабатывает фармацевтическая компания Pfizer. Ученые заявили, что это лекарство снижает риск госпитализации и смерти пациентов из группы риска.