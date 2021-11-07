Находки в Помпеях. Фото: AP

https://racurs.ua/n162709-komnatu-rabov-pod-drevnimi-pompeyami-udalos-raskopat-arheologam-foto.html

Ракурс

В Помпеях археологи обнаружили очень маленькую общую комнату рабов и кладовую, которые дают возможность получить представление о повседневной жизни самых низших слоев населения.

Находку раскопали среди руин вулканического извержения, разрушившего древний город. Об этом сообщает Associated Press.

Комната с одним высоким окном и без украшений на стенах была раскопана на вилле в пригороде Помпеи. В ней нашли трех деревянных кроватей — две размером 1,7 м, а одна 1,4 м. Археологи предполагают, что в этом помещении жила семья с ребенком.

Возле кровати нашли деревянный сундук, где находились металлические предметы и ткани, могут быть частью упряжи для лошадей. Также имелся деревянный рулевой элемент колесницы.

Хранилищем для хозяйства служил угол комнаты, где находились восемь древних сосудов, использовавшийся как кувшины для хранения (так называемых амфор). Горшки и другие личные вещи были обнаружены под кроватями.

Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что находка обогащает знания о повседневной жизни древних помпейцев и об уровне общества, который еще малоизвестен. Она предоставляет возможность представить себе слуг, рабов, которые работали в этом районе и приходили спать здесь по ночам.

Виллу, где проводятся раскопки, было обнаружено после того, как полиция заметила незаконные туннели, вырытые предполагаемыми мародерами в 2017 году. Она считается одной из самых значительных недавних находок в Помпеях.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальное захоронение 15 в. раскопали археологи в Запорожской области на Мамай-горе.

Источник: Associated Press