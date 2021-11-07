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Ракурс
Находки в Помпеях. Фото: AP

Комнату рабов под древними Помпеями удалось раскопать археологам (ФОТО)

7 ноя 2021, 13:23
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В Помпеях археологи обнаружили очень маленькую общую комнату рабов и кладовую, которые дают возможность получить представление о повседневной жизни самых низших слоев населения.

Находку раскопали среди руин вулканического извержения, разрушившего древний город. Об этом сообщает Associated Press.

Комната с одним высоким окном и без украшений на стенах была раскопана на вилле в пригороде Помпеи. В ней нашли трех деревянных кроватей — две размером 1,7 м, а одна 1,4 м. Археологи предполагают, что в этом помещении жила семья с ребенком.

Находки в Помпеях. Фото: AP

Возле кровати нашли деревянный сундук, где находились металлические предметы и ткани, могут быть частью упряжи для лошадей. Также имелся деревянный рулевой элемент колесницы.

Находки в Помпеях. Фото: AP

Хранилищем для хозяйства служил угол комнаты, где находились восемь древних сосудов, использовавшийся как кувшины для хранения (так называемых амфор). Горшки и другие личные вещи были обнаружены под кроватями.

Министр культуры Италии Дарио Франческини заявил, что находка обогащает знания о повседневной жизни древних помпейцев и об уровне общества, который еще малоизвестен. Она предоставляет возможность представить себе слуг, рабов, которые работали в этом районе и приходили спать здесь по ночам.

Находки в Помпеях. Фото: AP

Виллу, где проводятся раскопки, было обнаружено после того, как полиция заметила незаконные туннели, вырытые предполагаемыми мародерами в 2017 году. Она считается одной из самых значительных недавних находок в Помпеях.


Напомним, ранее мы сообщали, что уникальное захоронение 15 в. раскопали археологи в Запорожской области на Мамай-горе.

Источник: Associated Press

Источник: Ракурс


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