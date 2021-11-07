Новую поставку вакцины Moderna завезли в Украину. Фото: Istock

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается. Фонд ЮНИСЕФ доставил в Украину еще 2 млн доз вакцины от американского производителя Moderna.

Эту партию страна получила бесплатно в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В рамках программы COVAX в Украину поступили 7 млн ​​доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac. Хранение и логистику вакцины Moderna с соблюдением соответствующей холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

Этот препарат безопасен для тех, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как гипертония, диабет, астма и заболевания легких, повышающие риск тяжелого течения заболевания коронавирусом. В то же время не рекомендуют прививаться вакциной Moderna беременным женщинам, за исключением случаев, когда они имеют высокий риск заражения.

Эффективность вакцины Moderna составляет примерно 92%. Согласно исследованиям производителя, через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%. Кроме того, она на 95% защищает от тяжелого течения заболевания.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных.