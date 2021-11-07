Нову поставку вакцини Moderna завезли в Україну. Фото: istock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває. Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 млн доз вакцини від американського виробника Moderna.

Цю партію країна отримала безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Загалом у рамках програми COVAX в Україну надійшли 7 млн доз вакцин різних виробників, зокрема Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Sinovac. Зберігання й логістику вакцини Moderna із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Цей препарат безпечний для тих, у кого є супутні захворювання, такі як гіпертонія, діабет, астма та захворювання легень, що підвищують ризик важкого перебігу захворювання на коронавірус. Водночас не рекомендують робити щеплення вакциною Moderna вагітним жінкам, за винятком випадків, коли вони мають високий ризик зараження.

Ефективність вакцини Moderna становить приблизно 92%. Згідно з дослідженнями виробника, через півроку після введення другої дози вакцина ефективна на 90%. Крім того, вона на 95% захищає від тяжкого перебігу захворювання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні сягає пікових значень навіть на вихідні. За минулу добу, 6 листопада, вірус виявили в 17 тис. 419 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих.