Корона. Фото: Коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n162702-pikovi-znachennya-zahvoruvanosti-na-koronu-zbereglysya-na-vyhidni-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні сягає пікових значень навіть на вихідні. За минулу добу, 6 листопада, вірус виявили у 17 тис. 419 громадян. До лікарень потрапили 5 тис. 652 інфікованих.

Померли від хвороби 449 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 тис. 664 заражень), Дніпропетровській (1 тис. 527 інфікованих), Харківській (1 тис. 362 випадків), Хмельницькій (1 тис. 114 захворілих) і Львівській (1 тис. 465 нових хворих) областях.

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 131 тис. 406 людей. Одну дозу отримали 89 тис. 340 людей, повністю імунізовані — 46 тис. 066 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко назвав причину високих показників летальності від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні у порівнянні з іншими країнами світу.