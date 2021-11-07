Корона. Фото: Коронавирус в Украине

https://racurs.ua/n162702-pikovye-znacheniya-zabolevaemosti-koronoy-sohranilis-na-vyhodnyh-infografika.html

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Коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных.

Умерли от болезни 449 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 664 заражений), Днепропетровской (1 тыс. 527 инфицированных), Харьковской (1 тыс. 362 случаев), Хмельницкой (1 тыс.465 новых больных) областях.

Прививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 131 тыс. 406 человек. Одну дозу получили 89 тыс. 340 человек, полностью иммунизированы — 46 тыс. 066 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал причину высоких показателей летальности от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине по сравнению с другими странами мира.