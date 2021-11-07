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Ракурс
Корона. Фото: Коронавирус в Украине

Пиковые значения заболеваемости «короной» сохранились на выходных (ИНФОГРАФИКА)

7 ноя 2021, 09:08
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Коронавирус в Украине достигает пиковых значений даже на выходные. За прошедшие сутки, 6 ноября, вирус обнаружили у 17 тыс. 419 граждан. В больницы попали 5 тыс. 652 инфицированных.

Умерли от болезни 449 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 тыс. 664 заражений), Днепропетровской (1 тыс. 527 инфицированных), Харьковской (1 тыс. 362 случаев), Хмельницкой (1 тыс.465 новых больных) областях.


Динамика коронавируса и прививок. Инфографика: МинздравПрививки от коронавируса за прошедшие сутки получили 131 тыс. 406 человек. Одну дозу получили 89 тыс. 340 человек, полностью иммунизированы — 46 тыс. 066 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал причину высоких показателей летальности от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине по сравнению с другими странами мира.

Источник: Ракурс


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