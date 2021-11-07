МКС. Фото: istock

https://racurs.ua/n162701-astronavty-mks-vernutsya-na-zemlu-v-pampersah-chto-sluchilos.html

Ракурс

Международная космическая станция (МКС) останется без четырех астронавтов — они будут возвращаться на Землю.

Во время полета они будут вынуждены надеть памперсы, поскольку на корабле Crew Dragon сломался туалет. Об этом сообщает Associated Press.

На корабле компании SpaceX полетят астронавты NASA Меган Макартур и Тома Песке, находящиеся на МКС уже полгода, а также американец Шейн Кимброу и японец Акихико Хосиде — они на станции уже почти 200 дней из 210, которые предусмотрены их капсулой.

Космические полеты наполнены небольшими вызовами. Это (неисправный туалет) просто один из них. Мы справимся с этим во время нашей миссии. Поэтому мы не слишком волнуемся из-за этого, — сказала Макартур.

После того как четыре астронавта МКС вернутся на Землю, на станции останется только три человека — один из NASA и двое из «Роскосмоса». Обычно новый экипаж должен прибыть, пока старый еще не покинул МКС, чтобы передать дела, но на этот раз прибытие новых астронавтов отложили.

Причиной отсрочки прибытия четырех новых астронавтов на МКС стала уже упомянутая проблема с туалетом на Crew Dragon, а также «незначительная проблема со здоровьем» одного из членов экипажа (какая именно, NASA не раскрывает). Теперь корабль SpaceX должен отправиться не раньше 10 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что американская частная космическая компания SpaceX запустила свой первый регулярный маршрут в космос.

Источник: Associated Press