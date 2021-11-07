МКС. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162701-astronavty-mks-povertatymutsya-na-zemlu-v-pampersah-scho-trapylosya.html

Ракурс

Міжнародна космічна станція (МКС) залишиться без чотирьох астронавтів — вони повертатимуться на Землю.

Під час польоту вони будуть змушені вдягти памперси, оскільки на кораблі Crew Dragon зламалася вбиральня. Про це повідомляє Associated Press.

На кораблі компанії SpaceX полетять астронавти NASA Меган Макартур і Тома Песке, які перебувають на МКС уже пів року, а також американець Шейн Кімброу та японець Акіхіко Хосіде — вони на станції вже майже 200 днів, тоді як їхня капсула розрахована на 210 днів у космосі.

Космічні польоти сповнені невеличких викликів. Це (несправний туалет) — просто один із них. Ми дамо йому лад під час нашої місії. Тож ми не надто хвилюємось через це, — сказала Макартур.

Після того, як четверо астронавтів МКС повернуться на Землю, на станції лишиться лише троє людей — один із NASA і двоє з «Роскосмосу». Зазвичай новий екіпаж має прибути, поки старий ще не залишив МКС, щоби передати справи, але цього разу прибуття нових астронавтів відклали.

Причиною відтермінування прибуття чотирьох нових астронавтів на МКС стала вже згадана проблема з туалетом на Crew Dragon, а також «незначна проблема зі здоров’ям» одного з членів екіпажу (яка саме, NASA не розкриває). Тепер корабель SpaceX має вирушити не раніше 10 листопада.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американська приватна космічна компанія SpaceX запустила свій перший регулярний маршрут у космос.

Джерело: Associated Press