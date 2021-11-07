Названо наслідки залежності від Facebook. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162700-nazvano-naslidky-zalejnosti-vid-facebook.html

Ракурс

Facebook (Фейсбук), відома соціальна мережа, може викликати залежність від гортання стрічки та знижувати якість життя користувачів.

Приблизно кожен восьмий із 2,9 млрд користувачів соцмережі має проблеми, схожі на залежність. Про це повідомили в прес-службі компанії, посилаючись на власне дослідження.

Виявилося, що залежність від Фейсбуку впливає на сон, роботу, виховання дітей, продуктивність на роботі і стосунки. Частина людей не висипаються, оскільки постійно гортають стрічку. У деяких випадках батьки приділяли більше уваги соцмережам, ніж турботі про своїх дітей або спілкуванню з ними.

Зазначається, що на труднощі натрапляють 12,5% користувачів Фейсбуку або понад 360 млн людей. У США кількість залежних від соцмережі людей становить 10%, а на Філіппінах і в Індії, «найбільшому ринку компанії», ця цифра досягає 25%.

Такі дії, як покупки, секс та використання Facebook, якщо вони повторюються й надмірні, можуть викликати проблеми в деяких людей, дійшли висновку фахівці.



Аналітики встановили, що подібна залежність з’явилася й у користувачів інших додатків, включно з Instagram і WhatsApp, які належать материнській компанії Meta.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що компанія Фейсбук оприлюднила дані про найбільш популярну інформацію серед користувачів соціальної мережі за результатами другого кварталу 2021 року.