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Ракурс
День Маркіяна і Мартирія відзначають 7 листопада. Фото: vsim.ua

День Маркіяна і Мартирія відзначають 7 листопада — історія і традиції

6 лис 2021, 21:50
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Церковне свято святих мучеників Маркіяна та Мартирія 7 листопада відзначає православна церква.

У народі 7 листопада мав назву День Федота. Як правило, цей день видавався непогожим. Також цей день ще називали Дідівські плачі, бо було заведено поминати покійних родичів та друзів.

Народні прикмети на 7 листопада:

  • Зірки на небі тьмяно світяться — день буде холодним і непогожим.
  • На деревах багато листя — зима буде затяжною.
  • Випало багато снігу — буде хороший урожай злакових.
  • Вітер завиває — негода триватиме ще кілька днів.

Професійне свято 7 листопада відзначають працівники соціальної сфери. Свято День працівника соціальної сфери України було встановлене указом президента у 1999 році.

У світі 7 листопада відзначають День нульових завдань, День опери в Угорщині, Міжнародний день африканського письменника. Також відзначають жартівливі свята — День гіркого шоколаду з мигдалем в США та День торта Кладкака в Швеції.


7 листопада в історії:

  • 1909 рік — у Львові створили Український студентський Союз.
  • 1928 рік — у Харкові офіційно відкрили Держпром.
  • 1940 рік — у Канаді створили Комітет українців Канади.
  • 1941 рік — нацисти потопили теплохід «Вірменія» поблизу Севастополя. Загинули понад 5 тис. осіб.
  • 1967 рік — Генасамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів України погодив указ президента щодо встановлення нового свята — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.

Джерело: Ракурс


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