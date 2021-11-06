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День Маркияна и Мартирия отмечают 7 ноября. Фото: vsim.ua
День Маркиана и Мартирия отмечают 7 ноября — история и традицииhttps://racurs.ua/n162699-den-markiana-i-martiriya-otmechaut-7-noyabrya-istoriya-i-tradicii.htmlРакурс
Церковный праздник святых мучеников Маркиана и Мартирия 7 ноября отмечает православная церковь.
В народе 7 ноября назывался День Федота. Как правило, в этот день была плохая погода. Также этот день еще называли Дедовские плачи, потому что было принято поминать усопших родственников и друзей.
Народные приметы на 7 ноября:
- Звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
- На деревьях много листьев — зима будет затяжной.
- Выпало много снега — будет хороший урожай злаковых.
- Ветер завывает — непогода продлится еще несколько дней.
Профессиональный праздник 7 ноября отмечают работники социальной сферы. Праздник День работника социальной сферы Украины был установлен указом президента в 1999 году.
В мире 7 ноября отмечают День нулевых задач, День оперы в Венгрии, Международный день африканского писателя. Также отмечают шуточные праздники — День горького шоколада с миндалем в США и День торта Кладкака в Швеции.
7 ноября в истории:
- 1909 год — во Львове создали украинский студенческий Союз.
- 1928 год — в Харькове официально открыли Госпром.
- 1940 год — в Канаде создали Комитет украинцев Канады.
- 1941 год — нацисты потопили теплоход «Армения» вблизи Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.
- 1967 год — Генассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.
Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.
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