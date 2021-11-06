День Маркияна и Мартирия отмечают 7 ноября. Фото: vsim.ua

https://racurs.ua/n162699-den-markiana-i-martiriya-otmechaut-7-noyabrya-istoriya-i-tradicii.html

Ракурс

Церковный праздник святых мучеников Маркиана и Мартирия 7 ноября отмечает православная церковь.

В народе 7 ноября назывался День Федота. Как правило, в этот день была плохая погода. Также этот день еще называли Дедовские плачи, потому что было принято поминать усопших родственников и друзей.

Народные приметы на 7 ноября:

Звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.

На деревьях много листьев — зима будет затяжной.

Выпало много снега — будет хороший урожай злаковых.

Ветер завывает — непогода продлится еще несколько дней.

Профессиональный праздник 7 ноября отмечают работники социальной сферы. Праздник День работника социальной сферы Украины был установлен указом президента в 1999 году.

В мире 7 ноября отмечают День нулевых задач, День оперы в Венгрии, Международный день африканского писателя. Также отмечают шуточные праздники — День горького шоколада с миндалем в США и День торта Кладкака в Швеции.

7 ноября в истории:

1909 год — во Львове создали украинский студенческий Союз.

1928 год — в Харькове официально открыли Госпром.

1940 год — в Канаде создали Комитет украинцев Канады.

1941 год — нацисты потопили теплоход «Армения» вблизи Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.

1967 год — Генассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.