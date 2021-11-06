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Ракурс
День Маркияна и Мартирия отмечают 7 ноября. Фото: vsim.ua

День Маркиана и Мартирия отмечают 7 ноября — история и традиции

6 ноя 2021, 21:50
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Церковный праздник святых мучеников Маркиана и Мартирия 7 ноября отмечает православная церковь.

В народе 7 ноября назывался День Федота. Как правило, в этот день была плохая погода. Также этот день еще называли Дедовские плачи, потому что было принято поминать усопших родственников и друзей.

Народные приметы на 7 ноября:

  • Звезды на небе тускло светятся, день будет холодным и ненастным.
  • На деревьях много листьев — зима будет затяжной.
  • Выпало много снега — будет хороший урожай злаковых.
  • Ветер завывает — непогода продлится еще несколько дней.

Профессиональный праздник 7 ноября отмечают работники социальной сферы. Праздник День работника социальной сферы Украины был установлен указом президента в 1999 году.

В мире 7 ноября отмечают День нулевых задач, День оперы в Венгрии, Международный день африканского писателя. Также отмечают шуточные праздники — День горького шоколада с миндалем в США и День торта Кладкака в Швеции.


7 ноября в истории:

  • 1909 год — во Львове создали украинский студенческий Союз.
  • 1928 год — в Харькове официально открыли Госпром.
  • 1940 год — в Канаде создали Комитет украинцев Канады.
  • 1941 год — нацисты потопили теплоход «Армения» вблизи Севастополя. Погибли более 5 тыс. человек.
  • 1967 год — Генассамблея ООН приняла Декларацию о ликвидации дискриминации женщин.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины согласовал указ президента о введении нового праздника — Дня работников финансовой сферы. Его будут отмечать ежегодно 24 июля.

Источник: Ракурс


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