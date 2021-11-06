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Ракурс
Активисты расстреляли портрет Ильи Кивы. Фото:

Отомстили Киве за Бандеру — активисты расстреляли портрет нардепа (ВИДЕО)

6 ноя 2021, 21:17
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Илье Киве, народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь», ответили за расстрелянный портрет Степана Бандеры.

Активисты организации «Фрайкор» опубликовали обращение к парламентарию. Молодые люди в масках Бандеры поздравили Киву с Днем международной памяти погибших животных от рук человека. Видеообращение появилось на Telegram-канале группы.

Сегодня, в День международной памяти погибших животных от рук человека мы хотим поздравить главное животное Украины — Илью Киву, — заявил один из активистов.

После этого они выкрикнули лозунг «Слава нации! Смерть врагам!» и расстреляли портрет нардепа.


Напомним, народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива 6 ноября в провокационном стиле «поздравил» киевлян с Днем освобождения города от нацистов. На собственной странице в Facebook он опубликовал видео, как расстрелял портреты, в частности, участников украинского движения сопротивления. Среди них был и портрет Степана Бандеры.

Источник: Ракурс


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