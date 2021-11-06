Активисты расстреляли портрет Ильи Кивы. Фото:

https://racurs.ua/n162698-otomstili-kive-za-banderu-aktivisty-rasstrelyali-portret-nardepa-video.html

Ракурс

Илье Киве, народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь», ответили за расстрелянный портрет Степана Бандеры.

Активисты организации «Фрайкор» опубликовали обращение к парламентарию. Молодые люди в масках Бандеры поздравили Киву с Днем международной памяти погибших животных от рук человека. Видеообращение появилось на Telegram-канале группы.

Сегодня, в День международной памяти погибших животных от рук человека мы хотим поздравить главное животное Украины — Илью Киву, — заявил один из активистов.

После этого они выкрикнули лозунг «Слава нации! Смерть врагам!» и расстреляли портрет нардепа.

Напомним, народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива 6 ноября в провокационном стиле «поздравил» киевлян с Днем освобождения города от нацистов. На собственной странице в Facebook он опубликовал видео, как расстрелял портреты, в частности, участников украинского движения сопротивления. Среди них был и портрет Степана Бандеры.