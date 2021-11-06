Илья Кива, скриншот видео

https://racurs.ua/n162683-kiva-rasstrelyal-portret-bandery-pozdravlyaya-kievlyan-s-prazdnikom-video.html

Ракурс

Илья Кива, одиозный депутат из ОПЗЖ, снял очередное провокационное видео. В этот раз он своеобразно «поздравил» киевлян с Днем освобождения города от нацистов, который отмечают сегодня, 6 ноября.

На видео, опубликованном на странице Кивы в социальной сети Фейсбук, можно увидеть, как он расстреливает портреты, в частности представителей украинского движения сопротивления, среди которых можно увидеть и известный портрет Степана Бандеры.

Мы, члены организации антифашистского движения «Патриоты — За жизнь», решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды, — заявил Кива.

6 ноября 1943 года советские войска в ходе Киевской наступательной операции взяли под контроль Киев. Эта военная операция стала центральным событием в битве за Украину. Под германской оккупацией Киев находился 778 дней — с сентября 1941 года. В боях за Киев погибли до 240 тыс. советских военных.

Считается, что таких огромных потерь было бы избежать, если бы не приказ советского командования во что бы то ни стало взять Киев к годовщине Октябрьской революции (7 ноября).

Напомним, в октябре в отношении Кивы открыли уголовное производство из-за видео, на котором он стреляет в воздух из автомата и заявляет, что является «лидером антифашистского движения в Украине».