Закарпатский облсовет «заминировали» накануне голосования за нового главу

Ситуация в Закарпатском облсовете, скриншот видео

https://racurs.ua/n162682-zakarpatskiy-oblsovet-zaminirovali-nakanune-golosovaniya-za-novogo-glavu.html

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Закарпатский облсовет сегодня, 6 ноября, в 11.00, должен был начать свое заседание и, в частности, избрать нового главу вместо уволенного 28 октября Алексея Петрова — лидера областного списка «Слуги народа» на местных выборах 2020 года.

Однако депутаты, придя на сессию, не смогли попасть в сессионный зал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Виталий Глагола.

Как говорят сами областные депутаты — замки на дверях заменены, — отметил Глагола.

В результате народные избранники собрались в холле помещения, на месте появился ящик для голосования.

Позже к депутатам вышел заместитель начальника областной полиции Роман Ус и сообщил, что полиция получила вызов о заминировании здания облсовета, поэтому на место едут взрывотехники.

Отмечается, что полиция пыталась эвакуировать депутатов из здания, однако они отказывались уходить. В холле здания возникали перепалки между полицией и депутатами.

В результате, несмотря на закрытый сессионный зал, депутаты начали заседание в атриуме областного совета, сообщает издание «Мукачево.нет».

На заседании зарегистрировалось 38 депутатов, которые единогласно приняли решение о проведении внеочередной сессии 9 ноября.

Также единогласным решением депутаты приняли обращение к начальнику полиции Закарпатья, СБУ и ГСЧС с просьбой обследовать здание до начала сессии.

Источник: «Мукачево.нет», Виталий Глагола