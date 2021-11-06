Закарпатську облраду «замінували» напередодні голосування за нового голову

Ситуація в Закарпатській облраді, фото: «Мукачево.нет»

https://racurs.ua/ua/n162682-zakarpatsku-oblradu-zaminuvaly-naperedodni-golosuvannya-za-novogo-golovu.html

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Закарпатська облрада сьогодні, 6 листопада, об 11.00, мала розпочати своє засідання й, зокрема, обрати нового голову замість звільненого 28 жовтня Олексія Петрова — очільника обласного списку «Слуги народу» на місцевих виборах 2020 року.

Проте депутати, прийшовши на сесію, не змогли потрапити до сесійної зали. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола.

Як кажуть самі обласні депутати — замки на дверях замінено, — зазначив Глагола.

В результаті народні обранці зібралися в холі приміщення, на місці з‘явилась скринька для голосування.

Пізніше до депутатів вийшов заступник начальника обласної поліції Роман Ус і повідомив, що поліція отримала виклик про замінування будівлі облради, тож на місце їдуть вибухотехніки.

Зазначається, що поліція намагалася евакуювати депутатів із будівлі, проте вони відмовлялися виходити. У холі будівлі виникали перепалки між поліцією та депутатами.

В результаті, попри закриту сесійну залу, депутати почали засідання в атріумі обласної ради, повідомляє видання «Мукачево.нет».

На засіданні зареєструвалось 38 депутатів, які одноголосно прийняли рішення про проведення позачергової сесії 9 листопада.

Також одноголосним рішенням депутати прийняли звернення до начальника поліції Закарпаття, СБУ та ДСНС, з проханням обстежити будівлю до початку сесії.

Джерело: «Мукачево.нет», Віталій Глагола