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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

Три області залишаються у «жовтій» зоні карантину (ІНФОГРАФІКА)

6 лис 2021, 11:26
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В Україні станом на сьогодні, 6 листопада, лише три області залишаються у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Наразі у «жовтій» зоні перебувають:

  • Закарпатська область;
  • Кіровоградська область;
  • Тернопільська область.

У більш суворій «помаранчевій» зоні наразі такі регіони:

  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Полтавська область;
  • Харківська область;
  • Черкаська область;
  • Чернівецька область.

У найбільш суворій «червоній» зоні розташовані:


  • місто Київ;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Чернігівська область.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Нагадаємо, з 8 листопада у «червону» зону переходить також і Волинська область.

Джерело: Ракурс


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