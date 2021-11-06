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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»
Три області залишаються у «жовтій» зоні карантину (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n162681-try-oblasti-zalyshautsya-u-jovtiy-zoni-karantynu-infografika.htmlРакурс
В Україні станом на сьогодні, 6 листопада, лише три області залишаються у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.
Наразі у «жовтій» зоні перебувають:
- Закарпатська область;
- Кіровоградська область;
- Тернопільська область.
У більш суворій «помаранчевій» зоні наразі такі регіони:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
У найбільш суворій «червоній» зоні розташовані:
- місто Київ;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область.
Нагадаємо, з 8 листопада у «червону» зону переходить також і Волинська область.
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