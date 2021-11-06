В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n162681-try-oblasti-zalyshautsya-u-jovtiy-zoni-karantynu-infografika.html

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В Україні станом на сьогодні, 6 листопада, лише три області залишаються у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Наразі у «жовтій» зоні перебувають:

Закарпатська область;

Кіровоградська область;

Тернопільська область.

У більш суворій «помаранчевій» зоні наразі такі регіони:

Вінницька область;

Волинська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

У найбільш суворій «червоній» зоні розташовані:

місто Київ;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, з 8 листопада у «червону» зону переходить також і Волинська область.