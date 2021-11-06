В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n162681-tri-oblasti-ostautsya-v-jeltoy-zone-karantina-infografika.html

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В Украине на сегодня, 6 ноября, только три области остаются в «желтой» зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в «желтой» зоне находятся:

Закарпатская область;

Кировоградская область;

Тернопольская область.

В более строгой «оранжевой» зоне сейчас следующие регионы:

Винницкая область;

Волынская область;

Полтавская область;

Харьковская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

В наиболее строгой «красной» зоне расположены:

город Киев;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Напомним, с 8 ноября в красную зону переходит также и Волынская область.