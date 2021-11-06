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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

Три области остаются в «желтой» зоне карантина (ИНФОГРАФИКА)

6 ноя 2021, 11:26
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В Украине на сегодня, 6 ноября, только три области остаются в «желтой» зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В настоящее время в «желтой» зоне находятся:

  • Закарпатская область;
  • Кировоградская область;
  • Тернопольская область.

В более строгой «оранжевой» зоне сейчас следующие регионы:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Полтавская область;
  • Харьковская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.

В наиболее строгой «красной» зоне расположены:


  • город Киев;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, с 8 ноября в красную зону переходит также и Волынская область.

Источник: Ракурс


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