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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»
Три области остаются в «желтой» зоне карантина (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n162681-tri-oblasti-ostautsya-v-jeltoy-zone-karantina-infografika.htmlРакурс
В Украине на сегодня, 6 ноября, только три области остаются в «желтой» зоне эпидемической опасности.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В настоящее время в «желтой» зоне находятся:
- Закарпатская область;
- Кировоградская область;
- Тернопольская область.
В более строгой «оранжевой» зоне сейчас следующие регионы:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
В наиболее строгой «красной» зоне расположены:
- город Киев;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Напомним, с 8 ноября в красную зону переходит также и Волынская область.
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