Саакашвілі з в’язниці планує держпереворот, заявили у грузинській спецслужбі

Михайло Саакашвілі, фото: «Sputnik Грузия»

https://racurs.ua/ua/n162680-saakashvili-z-v-yaznyci-planuie-derjperevorot-zayavyly-u-gruzynskiy-specslujbi.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та українських політичний діяч, який після арешту в Тбілісі на початку жовтня перебуває у в’язниці в місті Руставі, нібито з-за ґрат координує підготовку до повалення влади в країні.

Про це сьогодні, 6 листопада, під час брифінгу заявив заступник начальника Контртерористичного центру Служби державної безпеки (СДБ) Грузії Бачі Мгеладзе, повідомляє видання «Новости — Грузия».

Дії, спрямовані на насильницьке повалення уряду, плануються засудженим Михайлом Саакашвілі. Через осіб, які входять до пенітенціарної установи для зустрічі з ним, він дає вказівки лідерам різних опозиційних партій, — заявив Мгеладзе.

Зазначається, що, за даними спецслужб, прихильники Саакашвілі планують:

блокувати будинки державних установ — парламенту, адміністрацій уряду та президента Грузії, міністерства юстиції, МВС;

перекрити дороги, які ведуть до пенітенціарної установи.

Для забезпечення максимального загострення ситуації та організації різноманітних провокаційних акцій планується залучення колишніх працівників правоохоронних органів, — заявив Мгеладзе. — Також організатори мітингу активно розглядають можливість залучення окремих співробітників силових структур та ліквідації одного з лідерів опозиції.

У спецслужбі вважають, що виконання задуманого прихильники екс-президента Грузії розпочнуть сьогодні.

Сьогодні на 17.00 партія Саакашвілі «Єдиний національний рух» анонсувала масштабну акцію біля в’язниці у Руставі, де утримується Саакашвілі. У партії наголошують, що протест буде перманентним — доки влада не погодиться перевести політика в багатопрофільну приватну клініку.

Джерело: «Новости — Грузия»