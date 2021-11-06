Коронавірус в Україні — за добу померли майже 800 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n162679-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-mayje-800-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 5 листопада, зафіксовано ще 25 тис. 63 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Серед нових випадків захворювання 1 тис. 541 дитина та 398 медпрацівників. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
Померли за добу 793 хворих, госпіталізували 5 тис. 57 осіб.
93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, — наголошують у МОЗ.
Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють 482 тис.143 особи. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу епідемії коронавірусу.
Одужали за добу 11 тис. 817 осіб.
За добу здійснено 149 тис. 446 тестувань на коронавірус.
Крім того, за добу здійснено 278 тис. 917 щеплень від коронавірусу. З них:
- 183 тис. 294 людини отримали першу дозу вакцини;
- 95 тис. 623 людини отримали дві дози (повністю імунізовані).
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 3 млн 58 тис. 14 осіб;
- одужали 2 млн 504 тис. 236 пацієнтів;
- померли 71 тис. 635 хворих;
- здійснено 19 млн 127 тис. 846 щеплень (з них першу дозу отримали 11 млн 269 тис. 339 осіб, дві дози — 7 млн 858 тис. 507 осіб).