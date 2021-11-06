В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За минувшие сутки, 5 ноября, зафиксировали еще 25 тыс. 63 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Среди новых случаев заболевания 1 тыс. 541 ребенок и 398 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Умерли за сутки 793 больных, госпитализировали 5 тыс. 57 человек.

93,2% госпитализированных из COVID-19 с прошлой неделе — не были вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, — подчеркивают в Минздраве.

В настоящее время COVID-19 в Украине официально болеют 482 тыс.143 человека. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу эпидемии коронавируса.

Выздоровели за сутки 11 тыс. 817 человек.

За сутки проведены 149 тыс. 446 тестирований на коронавирус.

Кроме того, за сутки проведены 278 тыс. 917 прививок от коронавируса. Из них:

183 тыс. 294 человека получили первую дозу вакцины;

95 тыс. 623 человека получили две дозы (полностью иммунизированы).

За все время эпидемии коронавируса в Украине: